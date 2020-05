Rischio di multa per incitamento all'odio, Salvini difende Giordano: "Ma stiamo scherzando?" (Di lunedì 4 maggio 2020) Le dichiarazioni di Vittorio Feltri, rilasciate durante la trasmissione 'Fuori dal coro' hanno creato una pioggia di polemiche, piovute ovviamente anche sul format condotto dal giornalista Mario Giordano. Leggi su tuttonapoli Brescia - Balotelli a rischio multa per intervista non autorizzata (Di lunedì 4 maggio 2020) Le dichiarazioni di Vittorio Feltri, rilasciate durante la trasmissione 'Fuori dal coro' hanno creato una pioggia di polemiche, piovute ovviamente anche sul format condotto dal giornalista Mario

Rischio di multa per incitamento all'odio, Salvini difende Giordano: "Ma stiamo scherzando?"

A difesa di Giordano arriva Matteo Salvini, con un post sui social: "Mario Giordano e la sua trasmissione Fuori dal coro rischiano la multa per “Incitamento all’odio”. Ma stiamo scherzando? Con la ...

Reggio Calabria, va a pesca rispettando tutte le norme locali e nazionali: maxi multa dalla Guardia Costiera, “farò ricorso al Prefetto”

Reggio Calabria, increscioso episodio stamattina a Bova Marina: un pescatore che era uscito in mare nel rispetto di tutte le normative locali e nazionali è stato sanzionato con una multa da 533 euro c ...

