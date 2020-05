Quattro passi per Cuneo: online il video realizzato dalla Consulta Giovanile (Di lunedì 4 maggio 2020) In questo periodo di emergenza sanitaria, i membri della Consulta Giovanile di Cuneo si sono chiesti quali fossero gli elementi che più differenziano la situazione attuale con la vita ordinaria delle persone presenti nel territorio del comune. L’impossibilità di uscire per il piacere di passeggiare per la città è una delle cose che mancano di più ai cuneesi, obbligati a rimanere in casa per il proprio ed altrui bene. Per questi motivi, per raccontare la città e le sue bellezze, è stato realizzato un video che si sviluppa come una passeggiata. Partendo dal centro storico, prosegue fino alla parte alta della città, soffermandosi sui luoghi più caratteristici e significativi. Speciali contributi del Museo Casa Galimberti, dell’Istituto Storico della Resistenza, della Casa del Quartiere Donatello e del Parco ... Leggi su laprimapagina Cortesie per l'auto - su Motor Trend la sfida tra appassionati di quattro ruote (Video)

"Quattro passi per Cuneo": online il video realizzato dalla Consulta Giovanile (VIDEO)

La città e le sue bellezze riassunte in un video che ha tutta l'aria di una passeggiata che parte dal centro storico In questo periodo di emergenza sanitaria, i membri della Consulta Giovanile di Cune ...

