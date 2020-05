Napoli, telefonata tra De Laurentiis e Insigne per il taglio degli stipendi (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Mattino riporta una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne per il taglio dei capelli in casa Napoli Aurelio De Laurentiis ha contattato Lorenzo Insigne per il taglio degli stipendi in casa Napoli. Il numero uno del club azzurro ha fatto sapere che lo stipendio di aprile sarà congelato. Insigne ha mostrato grande comprensione e ha preso atto: il Napoli pensa che “la sosta” debba essere calcolata dal 12 marzo fino alla ripresa della serie A. La decurtazione – riporta Il Mattino – potrà variare dal 12 per cento fino al 25 per cento. E di questo si è iniziato a parlare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Mattino riporta unatra Aurelio Dee Lorenzoper ildei capelli in casaAurelio Deha contattato Lorenzoper ilin casa. Il numero uno del club azzurro ha fatto sapere che loo di aprile sarà congelato.ha mostrato grande comprensione e ha preso atto: ilpensa che “la sosta” debba essere calcolata dal 12 marzo fino alla ripresa della serie A. La decurtazione – riporta Il Mattino – potrà variare dal 12 per cento fino al 25 per cento. E di questo si è iniziato a parlare. Leggi su Calcionews24.com

