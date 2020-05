Il deputato Cirielli: "Sono di nuovo positivo e asintomatico. Ma il mio caso non viene studiato" (Di lunedì 4 maggio 2020) “Ho fatto due tamponi, Sono di nuovo positivo”. Sono le parole del deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera Edmondo Cirielli, risultato positivo al Covid-19 il 12 marzo scorso e dichiarato guarito dopo due tamponi negativi. Qualche giorno fa, la scelta di sottoporsi a test sierologico e nuovi tamponi: così è avvenuta la scoperta della nuova positività.All’Adnkronos, il parlamentare ha raccontato: “Mi Sono fatto per eccesso di zelo un test sierologico per vedere se ero diventato immune o se fossi ancora infetto, visto che allo stato attuale non si sa nulla. Da questo esame è risultato che avevo una forte carica di anticorpi, una bella notizia, ma nello stesso tempo il test segnalava la possibilità di avere ancora un’infezione in corso”“Ho informato il responsabile dell’ospedale di ... Leggi su huffingtonpost Lo sfogo del deputato Edmondo Cirielli di nuovo positivo al coronavirus : in che mani siamo

Coronavirus - il deputato Cirielli : “Il Covid è subdolo. E’ iniziato come un forte raffreddore ma poi sono stato molto male : ho temuto di morire”

Coronavirus - trasferito in ospedale il deputato Cirielli (Di lunedì 4 maggio 2020) “Ho fatto due tamponi,di”.le parole deldi Fratelli d’Italia e questore della Camera Edmondo, risultatoal Covid-19 il 12 marzo scorso e dichiarato guarito dopo due tamponi negativi. Qualche giorno fa, la scelta di sottoporsi a test sierologico e nuovi tamponi: così è avvenuta la scoperta della nuova positività.All’Adnkronos, il parlamentare ha raccontato: “Mifatto per eccesso di zelo un test sierologico per vedere se ero diventato immune o se fossi ancora infetto, visto che allo stato attuale non si sa nulla. Da questo esame è risultato che avevo una forte carica di anticorpi, una bella notizia, ma nello stesso tempo il test segnalava la possibilità di avere ancora un’infezione in corso”“Ho informato il responsabile dell’ospedale di ...

marcoranieri72 : RT @HuffPostItalia: Il deputato Cirielli: 'Sono di nuovo positivo e asintomatico. Ma il mio caso non viene studiato' - Massimiliana21 : RT @HuffPostItalia: Il deputato Cirielli: 'Sono di nuovo positivo e asintomatico. Ma il mio caso non viene studiato' - LuigiPiccarozzi : RT @HuffPostItalia: Il deputato Cirielli: 'Sono di nuovo positivo e asintomatico. Ma il mio caso non viene studiato' - ernesto2370 : RT @HuffPostItalia: Il deputato Cirielli: 'Sono di nuovo positivo e asintomatico. Ma il mio caso non viene studiato' - Atena_101 : Il deputato Cirielli: 'Sono di nuovo positivo e senza sintomo. Ma il mio caso non viene studiato' -