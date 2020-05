I dispositivi Più polemiche che mascherine

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Patricia Tagliaferri Sulleregna ancora il caos, anche adesso che si riparte e alcune regioni le hanno rese obbligatorie Sulleregna ancora il caos, anche adesso che si riparte e alcune regioni le hanno rese obbligatorie. Per il momento non è una questione di disponibilità, a due mesi dall'inizio dell'emergenza si trovano e anche a prezzi accessibili, dopo che il governo è dovuto intervenire per calmierare i prezzi. Il commissario straordinario Arcuri dice che da oggi, per la fase due, se serviranno sarà possibile distribuirne 12 milioni al giorno. Ma quelle per i bambini ancora non ci sono. Arcuri nell'ultima conferenza stampa ne ha mostrato alcuni prototipi annunciando che saranno sul mercato appena pronti. A settembre, alla riapertura delle scuole, ne serviranno in quantità. Nel frattempo si moltiplicano le truffe, ...