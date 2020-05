Grande Torino e Busby Babes, Roggero: «Tragedie simili per diversi aspetti» (Di lunedì 4 maggio 2020) L’incidente aereo che nel 1958 fu fatale ai Busby Babes del Manchester United ricorda per alcuni aspetti la tragedia del Grande Torino Le grandi Tragedie del calcio, o meglio dello sport, lasciano una traccia indelebile negli appassionati e vengono spesso associate. L’incidente aereo del Manchester United del 1958 a Monaco ricorda per certi aspetti la tragedia di Superga del Grande Torino. Un esperto come Nicola Roggero fornisce ai nostri microfoni la sua visione. Roggero – «Sono due episodi molto simili, una tragedia che fu differente solo per il numero delle vittime, con lo United che perse otto calciatori, mentre altri due non avrebbero più giocato. Rimase in vita Matt Busby che era il leggendario manager e altri giocatori come Bobby Charlton, quindi riuscirono subito a ricostruire una squadra anzi, a differenza del Torino, è rimasta competitiva ... Leggi su calcionews24 Grande Torino - Roggero : «Un primato diventato imbattibile»

Il Grande Torino : la storia della squadra leggendaria

