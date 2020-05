Ferrari | tengono ricavi e consegne ma rivede outlook

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –chiude il 1° trimestre connetti pari a 932 milioni di euro, sono pressoché in linea con il 2019 ed i n calo del 2,7% a cambi costanti. Le vetture consegnate hanno raggiunto le 2.738 unità, con un incremento di 128 unità o del 4,9% rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre, L’EBITDA Adjusted è stato pari a 317 milioni, in crescita dell’1,9% e l’EBIT Adjusted pari a 220 milioni, con un calo del 5,2% o del -11,9% a cambi correnti attribuibile prevalentemente all’impatto del Covid-19 sulla Formula 1, compensato in parte dall’aumento dei volumi (12 milioni euro). L’EPS adjusted si è attestato a 90 centesimi di euro, in calo del 5,3% rispetto all’esercizio precedente. L’indebitamento industriale netto al 31 marzo 2020 è stato pari a 401 milioni, ...