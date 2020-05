Di Natale | «Mertens mi assomiglia Insigne unico napoletano che ha conquistato Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Totò Di. Parla anche di. Dell’attaccante belga dice che è quello in cui più degli altri rivede qualcosa di sé. «Ha addirittura le mie stesse movenze. Miin tutto, anche per come sa arrivare in area di rigore. Poi,». Sul capitano aggiunge: «è l’che alla fine ha. Anche lui ha fatto molta fatica, ma alla fine c’è riuscito». Gli chiedono se avrebbe avuto paura di giocare nella squadra della sua città. Risponde: «E’ un concetto esagerato, anche se immagino che quando indossi la maglia della squadra per la quale fai il tifo da sempre hai dentro pressioni e tensioni incredibili. Non a caso tanti napoletani non sono stati profeti in patria, a cominciare da ...