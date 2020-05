Coronavirus | anche Firenze è ripartita | traffico intenso | bus semivuoti | negozi aperti

virginiaraggi : A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza #coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850mila controlli… - Twiperbole : ?? #Coronavirus Dal 4 maggio è obbligatorio indossare le mascherine per proteggere bocca e naso anche a #Bologna: ??… - FilippoGrandi : La pandemia è un problema collettivo: se non si prendono misure di contenimento anche in paesi molto lontani, può t… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #Disoccupati #precari #invisibili #Politica #Sindacati #Confindustria non mostrano un briciolo di sensibilità che li r… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #Disoccupati #precari #invisibili Il coronavirus uccide anche l'anima, aumentano i suicidi: 'Sofferenze amplificate' „… -

Coronavirus: anche in Piemonte rallenta la crescita dei contagi, +190 casi. Oggi 20 decessi e 188 guariti

Anche in emergenza Covid-19, Trevinano onora la Madonna della Quercia

Seguendo rispettosamente le restrizioni Covid-19, la frazione di Trevinano ha festeggiato domenica 3 maggio la Madonna della Quercia. I responsabili della Pro Loco si sono recati di buon mattino ...

Coronavirus, Fontana avvisa: "Non è finita l'emergenza" (e promette 3 miliardi di euro)

Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, lunedì mattina ha commentato con un post sul proprio profilo Facebook il primo giorno della fase 2 dell'emergenza Coronavirus ... protezioni ...

