Con lo smart working crollano traffico e inquinamento (Di lunedì 4 maggio 2020) Drastica riduzione del traffico e dell'inquinamento atmosferico: è l'effetto dello smart working, misurato dall'Enea nell'indagine nazionale su telelavoro e lavoro agile nella Pa (“Il tempo dello smart Working. La Pa tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente”) su 29 amministrazioni pubbliche, coinvolgendo oltre 5.500 persone. Secondo lo studio, lo smart working ha ridotto la mobilità quotidiana del campione esaminato di circa un'ora e mezza in media a persona, per un totale di 46 milioni di km evitati, pari a un risparmio di 4 milioni di euro di mancato acquisto di carburante. Un dato di rilievo, tenuto conto che secondo l'INRIX 2018 Global Traffic Scorecard una città ad alta presenza di lavoratori della Pa come Roma, dove lavorano 400 mila persone tra ministeri e ... Leggi su agi Samsung Galaxy M31 arriva in Italia : smartphone con 6 GB di RAM e batteria da 6000 mAh a meno di 300 euro

Oppo A92 - ufficiale il nuovo smartphone di fascia media con 8 GB di RAM e batteria da 5000 mAh

Basta un’app per smartphone per trasferire su Photoshop ciò che vi circonda (Di lunedì 4 maggio 2020) Drastica riduzione dele dell'atmosferico: è l'effetto delloworking, misurato dall'Enea nell'indagine nazionale su telelavoro e lavoro agile nella Pa (“Il tempo delloWorking. La Pa tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente”) su 29 amministrazioni pubbliche, coinvolgendo oltre 5.500 persone. Secondo lo studio, loworking ha ridotto la mobilità quotidiana del campione esaminato di circa un'ora e mezza in media a persona, per un totale di 46 milioni di km evitati, pari a un risparmio di 4 milioni di euro di mancato acquisto di carburante. Un dato di rilievo, tenuto conto che secondo l'INRIX 2018 Global Traffic Scorecard una città ad alta presenza di lavoratori della Pa come Roma, dove lavorano 400 mila persone tra ministeri e ...

RegioneER : Coronavirus. SMART WORKING: in Emilia-Romagna i PRIMI 9 PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI: contributo @RegioneER quasi 800… - Umbarumbarum : Stamattina sono arrivati il mio PC nuovo, le sdraio da balcone, poi sono uscita a fare una passeggiata, mamma ha ri… - ENEAOfficial : RT @Ecodallecitta: #smartworking @ENEAOfficial pubblica la prima indagine nazionale realizzata con 29 amministrazioni - tristanrprice : io mi ricordo che da piccina andavo all’asilo con il mio fidanzatino e la mamma su una smart, ci prendevamo per man… - LauraTentoni1 : @repubblica Davvero ? Esistiamo anche noi ? Pensavo che preferivi lasciarci in casa con i figli da sole a fare smart working a vita -

Ultime Notizie dalla rete : Con smart In 3 su una Smart e con patente svedese (falsa) Il Giornale di Vicenza Huawei MatePad Pro disponibile in Italia: su Amazon a 549 euro

MatePad Pro arriva in Italia: il tablet presentato da Huawei prima lo scorso novembre per il mercato asiatico, e poi per l'Europa a febbraio può ora essere acquistato presso Huawei Store, Experience S ...

Gli ingegneri scrivono al MISE per digitalizzare l’Italia

L’obiettivo de gli Ingegneri dell’informazione è quello di sensibilizzare il Ministero dello Sviluppo econonico ad investire maggiormente in digitale Il Presidente del Comitato italiano ingegneria del ...

MatePad Pro arriva in Italia: il tablet presentato da Huawei prima lo scorso novembre per il mercato asiatico, e poi per l'Europa a febbraio può ora essere acquistato presso Huawei Store, Experience S ...L’obiettivo de gli Ingegneri dell’informazione è quello di sensibilizzare il Ministero dello Sviluppo econonico ad investire maggiormente in digitale Il Presidente del Comitato italiano ingegneria del ...