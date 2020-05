Calciomercato Juve | Higuain può tornare al River Plate Julian Alvarez contropartita?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020): Gonzalopotrebbealcome fece Tevez quando andò al Boca La separazione tra Gonzaloe lantus è sempre più probabile. Come riporta Tuttosport il club bianconero potrebbe ripetere l’operazione che portò Tevez al Boca Juniors nonostante l’ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora. In cambio lantus ottenne Vadalà per la Primavera e opzioni su Bentancur (‘97), Cristaldo (‘96) e Pavon (‘96). Il quotidiano torinese spiega che si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno del Pipita al. In questo caso la possibileper la Vecchia Signora sarebbe, attaccante classe 2000. Ovviamente non basterebbe un nome per pareggiare lo scambio e così potrebbero rientrare altri giovani dei ...