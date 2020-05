Agropoli | al via da domani la distribuzione delle mascherine ai cittadini

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Inizierà, martedì 5 maggio per completarsi giovedì 7 maggio, lamesse a disposizione dalla Regione Campania. Quattro le sedi che saranno deputate a tale: Sala polifunzionale “G. Paolo II” di Piazza della Repubblica; Palazzetto dello sport “Di Concilio” di via Taverne; la sede della Croce Rossa Italiana in viale Lombardia; la scuola “Scudiero” di via Verga. Laverrà operata in base all’iniziale del cognome e al seggio elettorale di riferimento. Ogni sede ha i suoi seggi elettorali di riferimento. In particolare: seggi da 1 a 6 Sala polifunzionale “G. Paolo II”; seggi da 7 a 11 Palazzetto dello sport “Di Concilio”; seggi da 12 a 16 la sede della Croce Rossa Italiana; da 17 a 21, la ...