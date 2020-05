A Uomini e Donne l’incontro tra Gemma Galgani e Nicola: 44 anni di differenza non fermano la dama (Di lunedì 4 maggio 2020) E alla fine l’incontro c’è stato, mascherine permettendo. C’è chi pensa che sia tutta una messa in scena, c’è chi pensa che ormai Gemma Galgani non sia una dama del trono over di Uomini e Donne in cerca d’amore, ma una attrice alla corte di Maria. C’è chi pensa che per l’ennesima volta la Galgani si prenderà una delle sole che hanno contraddistinto il suo percorso in questi anni…Insomma Uomini e Donne è tornato e la puntata di oggi 4 maggio 2020 ha fatto esplodere i social, con tutti i commenti arrivati prima, durante e dopo l’incontro tra Gemma Galgani, che di anni ne ha 70 e Nicola Sirius, che di anni invece ne ha 26 ma che a quanto pare ha una voglia matta di godersi questa esperienza. Business, follia, pazzia? Nessuno riesce a credere che un ragazzo di 26 anni, che ha quindi 44 anni in ... Leggi su ultimenotizieflash Roberta Vs Veronica per Giovanni/ Lite a Uomini e Donne : "Hai rotto - stai zitta!"

