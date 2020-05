A Salerno ripartono i bar | il caffè da asporto… è servito

Leggi su anteprima24

C'è chi si è già attrezzato con un tavolino all'esterno e tanto di cartello in cui avvisa i clienti che l'asporto va prenotato telefonicamente. Chi, invece, è aperto ma solo per effettuare una serie di operazioni per sanificare i locali, due mesi dopo la chiusura legata al lockdown per il coronavirus. Rispetto ad una settimana fa, quando le attività di ristorazione avevano avuto la possibilità di aprire solo per il domicilio, ci sono segnali più evidenti di apertura nel comune capoluogo. Ma anche alcune serrande restano chiuse, in attesa di tempi migliori. Molti anche i controlli effettuati. Asl e Nas al lavoro dalle prime ore della mattina.