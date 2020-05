Vo', il paese in fila per i test: "Il nostro sacrificio per tutti" (Di domenica 3 maggio 2020) Serenella Bettin Per tre giorni code di adulti, anziani e bambini nel comune veneto: "Tamponi e siero, aiuto alla scienza" Vo' Euganeo (Padova) Sono passati 72 giorni da quando il Giornale mise piede a Vo' Euganeo, questo paese sconosciuto, divenuto in un batter di ciglia il centro del mondo. E alla paura di quella sera, al buio tornando dai Colli, all'angoscia che si respirava, all'ansia, alla preoccupazione, allo scenario di un paese spettrale fantasma, completamente deserto, ieri mattina l'atmosfera era decisamente cambiata. Arriviamo a Vo', uno dei tre comuni italiani con il nome più corto, che è quasi mezzogiorno. Qui il 21 febbraio scorso c'è stata la prima vittima italiana di Coronavirus, Adriano Trevisan. Ieri mattina, in via Mazzini, davanti la scuola elementare Guido Negri, flussi di persone continuavano ad arrivare, «non finiscono ... Leggi su ilgiornale Vo' - il paese in fila per i test "Il nostro sacrificio per tutti" (Di domenica 3 maggio 2020) Serenella Bettin Per tre giorni code di adulti, anziani e bambini nel comune veneto: "Tamponi e siero, aiuto alla scienza" Vo' Euganeo (Padova) Sono passati 72 giorni da quando il Giornale mise piede a Vo' Euganeo, questosconosciuto, divenuto in un batter di ciglia il centro del mondo. E alla paura di quella sera, al buio tornando dai Colli, all'angoscia che si respirava, all'ansia, alla preoccupazione, allo scenario di unspettrale fantasma, completamente deserto, ieri mattina l'atmosfera era decisamente cambiata. Arriviamo a Vo', uno dei tre comuni italiani con il nome più corto, che è quasi mezzogiorno. Qui il 21 febbraio scorso c'è stata la prima vittima italiana di Coronavirus, Adriano Trevisan. Ieri mattina, in via Mazzini, davanti la scuola elementare Guido Negri, flussi di persone continuavano ad arrivare, «non finiscono ...

