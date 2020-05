Vercelli | cinque anziani rifiutati da una Rianimazione muoiono dopo pochi giorni | in

Leggi su tpi

(Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus,ospiti di una casa di riposodallaospiti di una casa di riposo disono statidalladell’Ospedale perché il solo posto disponibile è stato assegnato a un paziente più giovane.glisono tutti morti. È accaduto ala sera del 19 marzo, quandoil manifestarsi dei primi sintomi, il personale della struttura ha lanciato l’allarme e chiamato il 118. Al medico è bastato poco per riconoscere i sintomi del Covid-19, e ipazienti sono stati dichiarati subito codice rosso, per un ricovero, ma nessuno di loro è riuscito ad entrare in ospedale: inal Sant’Andrea c’era solo un posto libero, e la priorità è stata data a malati più giovani. Così tutti quegli, che ...