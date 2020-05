Spari tra Corea del Nord e Corea del Sud lungo il confine demilitarizzato

Leggi su tpi

(Di domenica 3 maggio 2020), colpi di arma da fuoco trae SudilNel primo mattino di oggi, domenica 3 maggio 2020, c’è stato uno scambio di colpi di arma da fuoco tradeldel Sudiltra i due Paesi. Secondo quanto hanno riferito fonti militari di Seul, intorno alle 07.40 locali (le 00.40 italiane) un posto di guardia sudno nella città di Cheorwon è stato colpito da diversi colpi provenienti dal. Non ci sono stati feriti, ma ladel Sud ha risposto con due colpi di pistola e un annuncio di avvertimento: reazione prevista in questi casi “dal nostro manuale”, spiegano da Seul. È la prima volta da cinque anni che le truppe delladelsparano direttamente a Sud. I due paesi sono tecnicamente ancora in guerra: dopo l’armistizio firmato nel 1953, infatti, non si è ...