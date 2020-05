Scontro tra Striscia e la Botteri. Arriva la risposta della Hunziker - (Di domenica 3 maggio 2020) Alessandro Zoppo Il tg satirico ironizza sul look dell'inviata Rai e viene accusato di "body shaming": Michelle Hunziker e Antonio Ricci replicano invitando a "non confondere il body shaming con una messa in piega" Striscia la Notizia è finito nell'occhio del ciclone per un servizio dedicato al look di Giovanna Botteri, la corrispondente Rai da Pechino. La clip, andata in onda lo scorso 28 aprile e narrata da Michelle Hunziker, si intitola "I capelli di Giovanna Botteri" e ironizza sulla mise "immutabile" della giornalista, spesso vittima di "critiche e ironie" e "frecciate velenose" sul web. "L'altro giorno – dice la Hunziker nel servizio – la giornalista in prima linea ha voluto stupire tutti e ha preso una grande decisione: 'Quasi quasi mi faccio uno shampoo'. Sì, si è presentata agli spettatori del Tg1 più bella e più ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - le notizie dal mondo – Negli Usa è scontro tra Stati e Trump sulla Fase 2. Cina sotto accusa degli 007 anglosassoni : «Pechino ha distrutto le prove a inizio epidemia»

PLASMA IPERIMMUNE - SCONTRO DE DONNO-BURIONI/ Fontana : “Traguardo incredibile”

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro a fuoco tra le due Coree nella zona delimitarizzata AGI - Agenzia Italia Fase 2, Focus scarcerazioni a Non é l’Arena del 3 maggio

Domenica 3 maggio 2020, alle 20.30 su LA7, nuovo appuntamento con “Non è l’Arena”: Massimo Giletti tornerà ad occuparsi dell’emergenza sanitaria per interrogarsi questa volta sul controverso tema dell ...

Coronavirus, le regole dal 4 maggio. Quando c’è obbligo di mascherina? Ci sono limiti a passeggiate (anche in bici)? E gli amici? Le seconde case? Le risposte a tutti i dubbi

Dopo due mesi di lockdown totale, di isolamento a casa, entra in vigore lunedì il dpcm del 26 aprile, che dovrebbe far ripartire una buona parte delle attività produttive e industriali. Ma è un giorno ...

