Pistocchi demolisce Marelli: "Manca solo quel file e se VAR non interviene sai dirmi Orsato con chi parla?"

Hanno fatto tanto rumore le rivelazioni dell'ex capo della procura federale Giuseppe Pecoraro riguardo alla mancanza del file audio del dialogo tra VAR e Orsato in quel Inter-Juve del 2018 che costò lo Scudetto al Napoli.

Hanno fatto tanto rumore le rivelazioni dell'ex capo della procura federale Giuseppe Pecoraro riguardo alla mancanza del file audio del dialogo tra VAR e Orsato in quel Inter-Juve del 2018 che costò l ...

