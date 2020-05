Paratici sul taglio degli stipendi alla Juve: «È stato facile, abbiamo dei grandi uomini» (Di domenica 3 maggio 2020) Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport: il dirigente bianconero ha commentato anche il taglio degli stipendi in casa Juve Fabio Paratici ha parlato del taglio degli stipendi in casa Juve nel corso del lungo intervento a Sky Sport. Queste le parole del direttore sportivo bianconero. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI taglio stipendi – «È stato facile trovare un accordo, abbiamo dei grandi uomini che si sono resi subito disponibili. Agnelli poi è un grande presidente, ha un rapporto quotidiano con i giocatori che si fidano di lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Juve - Paratici : "Pogba un grande. Arthur? Col Barça parliamo sempre. Dico tutto sul mercato - Higuain e la ripresa"

Icardi-Juve - 4 strade aperte. Paratici fa sul serio per Maurito : i dettagli

Juve - Paratici non molla Pogba ma ci sono due insidie 'amiche' sulla strada del ritorno a Torino (Di domenica 3 maggio 2020) Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport: il dirigente bianconero ha commentato anche ilin casaFabioha parlato delin casanel corso del lungo intervento a Sky Sport. Queste le parole del direttore sportivo bianconero. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI– «Ètrovare un accordo,deiche si sono resi subito disponibili. Agnelli poi è un grande presidente, ha un rapporto quotidiano con i giocatori che si fidano di lui». Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Paratici a “Sky Sport” sul tema rinnovi: “Per #Buffon e #Chiellini siamo in dirittura d’arrivo. Con #Dybala stiamo… - ZonaJuventina : RT @romeoagresti: #Paratici a “Sky Sport” sul tema rinnovi: “Per #Buffon e #Chiellini siamo in dirittura d’arrivo. Con #Dybala stiamo parla… - ZebraDaTastiera : RT @romeoagresti: #Paratici a “Sky Sport” sul tema rinnovi: “Per #Buffon e #Chiellini siamo in dirittura d’arrivo. Con #Dybala stiamo parla… - zazoomnews : Juve Paratici: Pogba un grande. Arthur? Col Barça parliamo sempre. Dico tutto sul mercato Higuain e la ripre… - CarloMartootchy : RT @romeoagresti: #Paratici a “Sky Sport” sul tema rinnovi: “Per #Buffon e #Chiellini siamo in dirittura d’arrivo. Con #Dybala stiamo parla… -