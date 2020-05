Nicchi: «Ripresa degli allenamenti è un buon segnale» (Di domenica 3 maggio 2020) Il presidente dell’AIA Nicchi ha commentato la Ripresa degli allenamenti e la possibilità di tornare in campo per la Serie A Il presidente dell’AIA Marcello Nicchi ha parlato dell’eventuale ripartenza della Serie A: «La Ripresa degli allenamenti anche se individuali è sicuramente un buon segnale, speriamo arrivi presto anche la possibilità di lavorare in gruppi. Speriamo di avere notizie positive in tal senso nel consiglio federale dell’8 maggio, dipenderà tutto dall’approvazione del protocollo che sta discutendo la FIGC con il Comitato tecnico-scientifico». «Se arriverà il semaforo verde, potremmo riprendere i raduni settimanali a Coverciano con i nostri arbitri che, ci tengo a dirlo, in questi due mesi di lockdown non si sono comunque mai fermati. Lavorano in video conferenza con i loro ... Leggi su calcionews24 Arbitri - Nicchi : "Ripresa? Potremmo designare arbitri della stessa città. Var? Ci sarà"

