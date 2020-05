Luciana Littizzetto nella bufera sul caso ‘Giovanna Botteri’: Striscia tira fuori un suo filmato da Fazio (Di domenica 3 maggio 2020) Striscia la Notizia è stata accusata di aver fatto body shaming con il servizio su Giovanna Botteri e sul caso è intervenuto addirittura l’Ordine dei giornalisti. Il tg satirico ha pubblicato un comunicato in cui viene chiarito che il servizio era in difesa della giornalista Rai. Adesso però quelli di Striscia sono passati alla modalità ‘la miglior difesa è l’attacco’ ed hanno pubblicato un video in cui Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa scherzava sui capelli della Botteri.”Che tempo che fa, puntata del 9 marzo. La RAI non doveva sanzionare Fazio?”, si chiedono quelli di Striscia la Notizia. “Mi piacerebbe che dicessero che si può fare qualcosa per i capelli della nostra Giovanna Botteri, l’inviata della Rai da Pechino. I suoi capelli sono sempre più verdi, hanno un alone fluorescente ... Leggi su bitchyf Asteroide : Luciana Littizzetto fa un appello agli alieni (video)

Luciana Littizzetto - appello a Che Tempo Che Fa : “Scendano anche gli alieni”

Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa - puntata domenica 26 aprile 2020 (video) (Di domenica 3 maggio 2020)la Notizia è stata accusata di aver fatto body shaming con il servizio su Giovanna Botteri e sulè intervenuto addirittura l’Ordine dei giornalisti. Il tg satirico ha pubblicato un comunicato in cui viene chiarito che il servizio era in difesa della giornalista Rai. Adesso però quelli disono passati alla modalità ‘la miglior difesa è l’attacco’ ed hanno pubblicato un video in cuia Che Tempo Che Fa scherzava sui capelli della Botteri.”Che tempo che fa, puntata del 9 marzo. La RAI non doveva sanzionare Fazio?”, si chiedono quelli dila Notizia. “Mi piacerebbe che dicessero che si può fare qualcosa per i capelli della nostra Giovanna Botteri, l’inviata della Rai da Pechino. I suoi capelli sono sempre più verdi, hanno un alone fluorescente ...

BITCHYFit : Luciana Littizzetto nella bufera sul caso ‘Giovanna Botteri’: Striscia tira fuori un suo filmato da Fazio - MicheleMizzoni : RT @chetempochefa: 'Luciana Littizzetto è il futuro della moda!' Facciamo tanti auguri a #DonatellaVersace per il suo compleanno, rivedend… - massimilianoro9 : @Striscia @chetempochefa @lucianinalitti @fabfazio Praticamente state ammettendo che per mettere in piedi il progra… - diletta73ita : @m_hunziker @Striscia Durante la trasmissione Che tempo che fa , Luciana Littizzetto ha preso in giro la signora B… - carlochiatti88 : RT @chetempochefa: 'Luciana Littizzetto è il futuro della moda!' Facciamo tanti auguri a #DonatellaVersace per il suo compleanno, rivedend… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto Luciana Littizzetto nella bufera sul caso ‘Giovanna Botteri’: Striscia tira fuori un suo filmato da Fazio Bitchyf.it Giovanna Botteri, Striscia rincara e scomoda Fazio e Littizzetto – Video

Il caso Giovanna Botteri tiene ancora banco. Dopo il servizio di Striscia la Notizia e tutto il polverone che ne è seguito, il programma di Antonio Ricci – che aveva già replicato con un comunicato in ...

Giovanna Botteri, Striscia la Notizia e il precedente di Luciana Littizzetto: “La Rai non doveva sanzionare Fazio?”

La faida tra Giovanna Botteri, Michelle Hunziker e Striscia la Notizia ha monopolizzato l’attenzione dei social. Tutto è partito lo scorso 28 aprile, quando il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato ...

Il caso Giovanna Botteri tiene ancora banco. Dopo il servizio di Striscia la Notizia e tutto il polverone che ne è seguito, il programma di Antonio Ricci – che aveva già replicato con un comunicato in ...La faida tra Giovanna Botteri, Michelle Hunziker e Striscia la Notizia ha monopolizzato l’attenzione dei social. Tutto è partito lo scorso 28 aprile, quando il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato ...