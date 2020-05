Luca Zaia cala l' asso | la potentissima star americana | “Se dice

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020)punta Oprah Winfrey per rilanciare il turismo in Veneto. Il governatore è uno dei pochi ad aver conquistato l'opinione pubblica grazie all'ottima gestione dell'emergenza coronavirus, ma adesso la crisi economica inizia a farsi sentire e il turismo rischia il collproprio con l'estate alle porte. “Servono gli influencer, gli opinion leader”,ne è convinto e vola altissimo: “Se Oprah Winfrey tidi fare le vacanze in un posto è chiaro che ha una grande visibilità. A noi serve questo. Un esempio si tutti di località turistica ‘pompata' dagli opinion leader è Formentera”. Pur essendo lontana dal credo politico della Lega, Oprah perrappresenta l'esempio ideale di personalità in grado di influenzare le persone: immaginate la Winfrey che invita le persone a non aver paura del virus ed a ...