Lazio-Sassuolo 4-0, il calciatore si camuffa e cala il poker. Il club neroverde minaccia battaglia (Di domenica 3 maggio 2020) Dopo le gare delle 15 che hanno dato indicazioni soprattutto per la zona salvezza, si è conclusa anche la gara delle 18 valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A, netto successo per la Lazio che accorcia dal primo posto. La squadra di Simone Inzaghi supera nettamente il Sassuolo, 4-0 che non lascia dubbi sull'andamento dell'incontro, i bianconcelesti approfittano del passo falso della Juventus che non è andata oltre il pareggio contro l'Atalanta. Clamorosa scelta di formazione per i padroni di casa, non c'è Strakosha ma addirittura il terzo portiere. L'allenatore prima del match ha giustificato così la decisione: "il presidente Lotito mi ha chiesto una squadra di… Guerrieri, sono stato costretto ad inserire Guido. Speriamo bene, ma non sono preoccupato. Con gli attaccanti che si ritrova il ...

