La ripartenza | le «9 leve» per andare oltre la resilienza

(Di domenica 3 maggio 2020) Quando si sopravvive a una crisi si può ripartire ridimensionati, si può tornare esattamente allo stato pre-crisi, oppure ci si trasforma e si migliora. Se cons’intende la capacità di resistere agli urti e alle sollecitazioni, dopo la crisi del Covid-19 sarà importante spingersila semplice. Sarà importante lavorare per aumentare l’antifragilità dei propri sistemi organizzativi. Ma cosa significa in concreto? E quanto contano le soft skill in questa prospettiva?