Inter, partono gli allenamenti individuali ad Appiano Gentile: gruppi scaglionati, come funziona (Di domenica 3 maggio 2020) Dopo il via libera del Viminale, da martedì 5 maggio i calciatori dell'Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali. In maniera facoltativa però, perché la data della ripresa effettiva delle attività di squadra non è stata ancora comunicata: per rispettare il distanziamento sociale, saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario. I calciatori che erano andati all'estero sono tutti rientrati a Milano: l'ultimo ad arrivare è stato Alexis Sanchez, che lunedì concluderà l'isolamento domiciliare dopo essere stato in Cile. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 maggio 2020) Dopo il via libera del Viminale, da martedì 5 maggio i calciatori dell'cominceranno ad allenarsi adcon sedute. In maniera facoltativa però, perché la data della ripresa effettiva delle attività di squadra non è stata ancora comunicata: per rispettare il distanziamento sociale, saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo perdi 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario. I calciatori che erano andati all'estero sono tutti rientrati a Milano: l'ultimo ad arrivare è stato Alexis Sanchez, che lunedì concluderà l'isolamento domiciliare dopo essere stato in Cile.

Noovyis : (Inter, partono gli allenamenti individuali ad Appiano Gentile: gruppi scaglionati, come funziona) Playhitmusic - - stini78 : @Inter_TV @LMatthaeus10 Fincere! Inter-Atalanta dove tira una mina su punizione che se per caso Piotti (era lui?) l… - AIexDeI : @MarinoInter61 @piricoddi @Inter @pavanmassimo Ma perché Icardi doveva essere riscattato il 1 di maggio? I contratt… - mitzvah_bar : RT @juventibus: ?? INTER-JUVENTUS 15' - Pestone violento di Vecino su @MarioMandzukic9 Orsato consulta il VAR decide: ROSSO per la garra… - MAXI_titano : RT @juventibus: ?? INTER-JUVENTUS 15' - Pestone violento di Vecino su @MarioMandzukic9 Orsato consulta il VAR decide: ROSSO per la garra… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter partono Calciomercato Inter: Zhang sogna Pogba, c’è un piano per sfidare la Juve Calcio News 24 Inter, rientrati tutti i calciatori: allenamenti individuali, gruppi scaglionati ad Appiano Gentile

Dopo il via libera del Viminale, da martedì 5 maggio i calciatori dell’Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali. In maniera facoltativa però, perché la data della ripr ...

Fase 2, allenamenti: Serie A, la situazione squadra per squadra

Il comunicato della società rossoblù mette le cose in chiaro: si riparte, nel pieno rispetto delle regole. "Alla luce dell’ordinanza del 30 aprile della Regione Emilia-Romagna che consente dal 4 maggi ...

Dopo il via libera del Viminale, da martedì 5 maggio i calciatori dell’Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali. In maniera facoltativa però, perché la data della ripr ...Il comunicato della società rossoblù mette le cose in chiaro: si riparte, nel pieno rispetto delle regole. "Alla luce dell’ordinanza del 30 aprile della Regione Emilia-Romagna che consente dal 4 maggi ...