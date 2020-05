Fase 2, Santelli conferma l’ordinanza in Calabria dopo le minacce di Boccia (Di domenica 3 maggio 2020) Lo scontro Stato-Regioni sulla Fase 2 ha visto emergere in questi giorni due protagonisti d’eccezione, ovvero: il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia e Jole Santelli, Presidente della regione Calabria. Quest’ultima, dopo le minacce di diffida, sembra essere intenzionata ad andare fino in fondo, per questo ha deciso di confermare l’ordinanza sulle riaperture in Calabria, tanto contestata dal Governo centrale in questi giorni. Scontro Stato-Regioni: cosa succederà a chi viola il dpcm Sui tempi e le modalità di gestione della Fase 2 (qui lo speciale di QuiFinanza) si è consumato un vero e proprio scontro tra Stato e Regioni. Quello che molti presidenti di regione, principalmente esponenti di centrodestra, hanno chiesto al Governo in questi giorni è di avere maggiore autonomia durante la seconda Fase del ... Leggi su quifinanza Fase 2 - Regioni al “liberi tutti” : Boccia impugna l’ordinanza della Santelli

Fase Due - Boccia : «La Santelli mette a rischio la vita dei cittadini». E impugna l'ordinanza della Calabria

Fase 2 - Jole Santelli riapre la Calabria contro il governo : la diffida? Non ritiro l'ordinanza (Di domenica 3 maggio 2020) Lo scontro Stato-Regioni sulla2 ha visto emergere in questi giorni due protagonisti d’eccezione, ovvero: il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francescoe Jole, Presidente della regione. Quest’ultima,ledi diffida, sembra essere intenzionata ad andare fino in fondo, per questo ha deciso dire l’ordinanza sulle riaperture in, tanto contestata dal Governo centrale in questi giorni. Scontro Stato-Regioni: cosa succederà a chi viola il dpcm Sui tempi e le modalità di gestione della2 (qui lo speciale di QuiFinanza) si è consumato un vero e proprio scontro tra Stato e Regioni. Quello che molti presidenti di regione, principalmente esponenti di centrodestra, hanno chiesto al Governo in questi giorni è di avere maggiore autonomia durante la secondadel ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Boccia: 'Se Santelli non la ritira domani impugnazione ordinanza Calabria' #ANSA - Agenzia_Ansa : Scontro tra il ministro, Francesco Boccia e la governatrice, Jole Santelli. Il responsabile per gli Affari Regional… - repubblica : Fase 2: Santelli, 'Diffida del governo? Non ritiro ordinanza in Calabria' [aggiornamento delle 09:44] - Angelika666969 : RT @FabrizioDalCol: Regioni, scontro Boccia-Santelli Impugnata ordinanza Calabria - Angelika666969 : RT @Nostrad63384755: Fase 2, Boccia impugna l'ordinanza della Regione Calabria. Questo 'leinonsachisonoio' se la prende con la Santelli, pe… -