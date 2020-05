Everwild di Rare potrebbe essere un Game as a Service secondo un recente trademark (Di domenica 3 maggio 2020) Everwild, il nuovo progetto di Rare, è stato svelato lo scorso anno durante lo showcase Inside Xbox di Microsoft ma, ai tempi, non vennero condivisi molti dettagli sul titolo, a parte un trailer parecchio evocativo.Da quel momento, non si è più parlato del gioco, sebbene ci sia stato confermato che i lavori stiano procedendo regolarmente. Nella giornata di oggi, forse, potremmo aver appreso qualcosa di nuovo sul progetto, grazie ad un nuovo brevetto depositato da Rare e Microsoft.Nello specifico, è stato registrato un trademark legato ad Everwild, nel quale il titolo viene descritto come un "SaaS", ovvero un Software as a Service. Questo significa che il titolo potrebbe appartenente alla classica e neonata categoria dei giochi come servizi, con update costanti e duraturi. Se ciò si rivelasse vero, si tratterebbe del secondo SaaS di Rare, dopo Sea of ... Leggi su eurogamer (Di domenica 3 maggio 2020), il nuovo progetto di, è stato svelato lo scorso anno durante lo showcase Inside Xbox di Microsoft ma, ai tempi, non vennero condivisi molti dettagli sul titolo, a parte un trailer parecchio evocativo.Da quel momento, non si è più parlato del gioco, sebbene ci sia stato confermato che i lavori stiano procedendo regolarmente. Nella giornata di oggi, forse, potremmo aver appreso qualcosa di nuovo sul progetto, grazie ad un nuovo brevetto depositato dae Microsoft.Nello specifico, è stato registrato unlegato ad, nel quale il titolo viene descritto come un "SaaS", ovvero un Software as a. Questo significa che il titoloappartenente alla classica e neonata categoria dei giochi come servizi, con update costanti e duraturi. Se ciò si rivelasse vero, si tratterebbe delSaaS di, dopo Sea of ...

