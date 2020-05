Cosa dicono i virologi sulla Fase 2 (Di domenica 3 maggio 2020) In questa “riapertura indifferenziata non c’è una valutazione del rischio tra le regioni” che sono state colpite in modo diverso dal virus. “Mi sembra una riapertura fatta a tentoni” e sentire il ministro Speranza che dice “‘vediamo Cosa succede’ mi preoccupa ancora di più”: Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova e protagonista della lotta del Veneto al Coronavirus, intervistato a Mezz’ora in più ha ribadito le sue critiche alla Fase 2 dell’emergenza che comincia il 4 maggio. Crisanti si è rivolto a Giovanni Rezza (Iss) anche lui in collegamento con Lucia Annunziata: “Prenda qualche iniziativa per far emergere il sommerso così finalmente avremo un’idea sul numero dei contagiati, ad esempio prendendo in considerazione chi telefona ai numeri verdi ... Leggi su nextquotidiano I cani possono sentire l’odore del Coronavirus? Cosa dicono i primi studi

Le serie TV sono una cosa seria : "Battono la paura dell'altro - dicono chi siamo e chi diventeremo"

Aria condizionata e Coronavirus : cosa dicono gli studi scientifici (Di domenica 3 maggio 2020) In questa “riapertura indifferenziata non c’è una valutazione del rischio tra le regioni” che sono state colpite in modo diverso dal virus. “Mi sembra una riapertura fatta a tentoni” e sentire il ministro Speranza che dice “‘vediamosuccede’ mi preoccupa ancora di più”: Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova e protagonista della lotta del Veneto al Coronavirus, intervistato a Mezz’ora in più ha ribadito le sue critiche alla2 dell’emergenza che comincia il 4 maggio. Crisanti si è rivolto a Giovanni Rezza (Iss) anche lui in collegamento con Lucia Annunziata: “Prenda qualche iniziativa per far emergere il sommerso così finalmente avremo un’idea sul numero dei contagiati, ad esempio prendendo in considerazione chi telefona ai numeri verdi ...

LucaBizzarri : No vax prima che esista il vax. Una cosa ho capito dei grillini (pure ex): non amano i dubbi. Appena hanno un dubbi… - davidealgebris : Ho sentito Ministri di vari governi Europei. Tutti mi dicono la stessa cosa. Grazie al cielo Italia è rappresenta d… - lagirogia : @Larabrusi Il top quelli che dicono che lui vuole nuovi contagi altrimenti 'cosa fa'. - AlessandraArma4 : @GiostraGianfra1 @BernabeSara @monica00724585 @aledenicola Che lezioni sarebbero? E i genitori cosa fanno stanno a… - ChiaraCiv : @GeliavElia Così dicono... secondo gli esperti in estate il virus dovrebbe sparire, ma col ritorno del freddo cosa succederà? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dicono Attività sportiva e motoria: posso uscire dal Comune? Cosa dicono le FAQ del Governo Money.it Coronavirus ultime notizie 3 maggio, 174 morti nelle ultime 24 ore: domani la fase 2

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di domenica 3 maggio. 210.717 i contagi totali da Coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i cas ...

Lettera di una mamma al tribunale dei minori, agli avvocati, ai sindaci, agli assessori e agli assistenti sociali

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma cui il tribunale dei minori ha tolto i bambini. Ora glieli ha restituiti, dopo lunghe battaglie legali, ma è sempre sotto minaccia e controllo degli as ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di domenica 3 maggio. 210.717 i contagi totali da Coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i cas ...Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma cui il tribunale dei minori ha tolto i bambini. Ora glieli ha restituiti, dopo lunghe battaglie legali, ma è sempre sotto minaccia e controllo degli as ...