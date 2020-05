CorSport: prima di andare in ritiro, i giocatori del Napoli vogliono certezze sul campionato (Di domenica 3 maggio 2020) È stato Lorenzo Insigne a comunicare ai compagni di squadra, venerdì, la possibilità di tornare ad allenarsi. Dopo l’apertura annunciata dal governatore De Luca, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha subito informato il capitano, che, a sua volta, ha avvertito la squadra nella chat. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’annuncio, continua il quotidiano sportivo, “ha ovviamente innescato una catena di sensazioni belle ma anche di domande: il gruppo è in attesa di scoprire tutti i passaggi necessari, a cominciare dall’effettuazione dei tamponi Covid-19 a domicilio”. La squadra ha dato l’ok al ritiro, ma prima chiede di conoscere la data di ripresa del campionato. “prima di intraprendere il ritiro, come da protocollo federale, la squadra vorrebbe innanzitutto ricevere la notizia del ritorno alle partite vere. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 maggio 2020) È stato Lorenzo Insigne a comunicare ai compagni di squadra, venerdì, la possibilità di tornare ad allenarsi. Dopo l’apertura annunciata dal governatore De Luca, il presidente delAurelio De Laurentiis ha subito informato il capitano, che, a sua volta, ha avvertito la squadra nella chat. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’annuncio, continua il quotidiano sportivo, “ha ovviamente innescato una catena di sensazioni belle ma anche di domande: il gruppo è in attesa di scoprire tutti i passaggi necessari, a cominciare dall’effettuazione dei tamponi Covid-19 a domicilio”. La squadra ha dato l’ok al, machiede di conoscere la data di ripresa del campionato. “di intraprendere il, come da protocollo federale, la squadra vorrebbe innanzitutto ricevere la notizia del ritorno alle partite vere. ...

