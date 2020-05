Coronavirus | ultime notizie – In Italia quasi 2mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Leggi su open.online

(Di domenica 3 maggio 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coldiretti: «Via libera agli orti per 1,2 milioni dini» Oltre 1,2 milioni dini coltivano piccoli orti: per passione o anche solo per garantirsi del cibo biologico. A dirlo è Coldiretti che commenta le riaperture della Fase 2 dell’emergenza, in cui si precisa che è consentita la coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno. Per Coldiretti però non si tratta solamente di un hobby ma anche di «una svolta importante che risponde alle sollecitazioni per garantire lo svolgimento di una attività gratificante ma anche utile ...