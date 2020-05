Ciclista ucciso in Via Boccea da auto | caccia all’uomo

(Di domenica 3 maggio 2020) Roma – Ieri sera in Via, intorno alle 20.30, unè stato travolto e, presumibilmente da un’vettura che lo ha investito. L’uomo e’ stato trovato riverso a terra, privo di vita, con la sua bici. Dai primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia di Roma Capitale del XIV Gruppo Monte Mario, l’uomo di 56 anni sarebbe stato colpito da un’che poi si e’ data alla fuga. La Polizia locale, ha trovato a terra alcuni frammenti presumibilmente riconducibili all’veicolo che ha colpito il. Gli agenti stanno procedendo all’acquisizione delle immagini di video sorveglianza presenti nella zona che potrebbero rivelare ulteriori elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Ultime Notizie dalla rete : Ciclista ucciso

(DIRE) Roma, 3 mag. – È caccia al pirata della strada che ieri sera poco dopo le 20.30, ha investito e ucciso un ciclista in via di Boccea 1115. L’uomo, G.P., e’ stato trovato riverso a terra, privo d ...Un uomo di 56 anni, che era in bici, è morto a Roma dopo essere stato travolto da un'auto che ha poi proseguito la corsa. E' successo ieri sera in via di Boccea. L'uomo è stato ritrovato riverso a ter ...