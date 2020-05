‘Uomini e Donne’, il nuovo format della trasmissione chiude con un dato d’ascolto surreale: ecco quanto ha registrato! (Di sabato 2 maggio 2020) Gli ascolti di Uomini e Donne anche per questa settimana si confermano in netta discesa. Il nuovo format del dating show condotto da Maria De Filippi, che in queste ultime settimane è andato in onda con una formula del tutto rinnovata a causa dell’emergenza sanitaria che ha reso impossibile il normale svolgimento delle registrazioni, sembra non convincere affatto il pubblico. La puntata andata in onda nel pomeriggio di lunedì ha registrato 1.852.000 spettatori con uno share pari al l’11.8%. Un leggero miglioramento da martedì con 2.064.000 spettatori e il 12.2% di share. L’appuntamento di mercoledì, invece, ha ottenuto il 13% con 2.079.000 spettatori. Un evidente peggioramento si è registrato venerdì quando ad aver seguito la puntata sono stati 1.945.000 spettatori col 12.2%. Infine il dato peggiore non solo della settimana, ma ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ : l’opinione di Chia sulla puntata del 1/05/20

‘Uomini e Donne’ - Giulia Montanarini racconta emozionata : “Sono anni che sognavo di diventare mamma!”. E svela come ha scoperto di essere in dolce attesa

‘Uomini e Donne’ - dopo la lettera in cui Giulio Raselli chiedeva a Giulia D’Urso di fare un figlio arriva la risposta dell’ex corteggiatrice! (Di sabato 2 maggio 2020) Gli ascolti di Uomini e Donne anche per questa settimana si confermano in netta discesa. Ildel dating show condotto da Maria De Filippi, che in queste ultime settimane è anin onda con una formula del tutto rinnovata a causa dell’emergenza sanitaria che ha reso impossibile il normale svolgimento delle registrazioni, sembra non convincere affatto il pubblico. La puntata andata in onda nel pomeriggio di lunedì ha registrato 1.852.000 spettatori con uno share pari al l’11.8%. Un leggero miglioramento da martedì con 2.064.000 spettatori e il 12.2% di share. L’appuntamento di mercoledì, invece, ha ottenuto il 13% con 2.079.000 spettatori. Un evidente peggioramento si è registrato venerdì quando ad aver seguito la puntata sono stati 1.945.000 spettatori col 12.2%. Infine ilpeggiore non solosettimana, ma ...

matteosalvinimi : Onore a Wendy e a tutti gli eroi a quattro zampe che dedicano la loro vita a salvare quella di donne, uomini e bamb… - virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - matteosalvinimi : ONORE a Donne e Uomini della Polizia Penitenziaria. - bio76ab : RT @giuliaselvaggi2: Un Paese in cui le donne devono fare il doppio degli sforzi che fa un uomo per ottenere meno della metà degli incarich… - Emanuelamodene1 : Anche a me mancheresti. Ne riparliamo, vado a riposare un po, questa mattina sono andata in bici e sono stata bene,… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com