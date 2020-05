Ultimo Minuto, Forte Scossa di Terremoto Magnitudo 6.6 (Di sabato 2 maggio 2020) E' stata avvertita una fortissima Scossa di Terremoto sull'isola di Creta. Il fortissimo sisma è stato registrato verso le 14.51 italiane è stato superiore alla forza 6.0 stando al sistema di rilevazione statunitense, per la precisione 6.6. La fortissima Scossa è stata avvertita molto chiaramente da tutti i cittadini che erano altamente terrorizzati. Il Forte sisma è stato avvertito fino ad Atene. Dichiarata l'allerta Tsnumai. Continua... Forte sisma nella città di Creta Secondo il sito earthquaketrack ,l'epicentro del Terremoto è stato a ben 16 chilometri in profondità a Nea Anatoli, a sud di Creta. Le zone più coinvolte sono quelle della costa sud. Forte paura sopratutto a Lassithi e Heraklion. C'è stata una Forte replica alle ore 15.33 italiane della forza di 5.4 Magnitudo con una profondità rilevata ... Leggi su howtodofor Ultimo minuto - il Premier Conte in diretta da Cremona : ecco le novità

