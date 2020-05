Terremoto oggi Parma M 2 9 Ingv ultime scosse Felino | sciame sismico in corso

SkyTG24 : Terremoto in Emilia Romagna, scosse tra Parma e Reggio Emilia - TerrinoniL : Terremoto Emilia Romagna oggi, scosse tra Parma e Reggio: ultime news | Sky TG24 - marcellomorron1 : Check out this article: Forte scossa di terremoto a sud di Creta: magnitudo superiore a 6, avvertito anche al Sud I… - FresendaNormand : RT @famarella: OGGI alle ore 14:51 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 e profondità 16.99 km a Myrtos (Grecia). htt… - francmolica : RT @famarella: OGGI alle ore 14:51 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 e profondità 16.99 km a Myrtos (Grecia). htt… -

Terremoto oggi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terremoto oggi