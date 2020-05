Santa Marina, Fortunato a Conte e De Luca: “Autonomia ai sindaci per non far morire i piccoli comuni” (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Marina (Sa) – Il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato scrive al Presidente Conte e al Governatore De Luca, per valutare l’opportunità, in previsione della fase 2, di dare maggiore autonomia ai sindaci in base agli aspetti peculiari del territorio, per la riapertura di bar, pasticcerie, servizi di ristorazione ed anche barbieri, parrucchieri ed estetiste. “In un periodo così difficile- spiega il primo cittadino di Santa Marina Giovanni Fortunato- in un momento storico che mai abbiamo affrontato prima d’ora, in cui ci apprestiamo a vivere una fase 2 di convivenza con l’emergenza covid-19, è giusto e indispensabile programmare una ripartenza graduale, che andrebbe però pensata valutando i singoli aspetti e i singoli casi. Nei piccoli paesi, di cui è costellata la nostro Patria, non ... Leggi su anteprima24 Pizze e cibo a domicilio : nulla l’ordinanza del sindaco di Santa Marina

