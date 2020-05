(Di sabato 2 maggio 2020) A Fiorellanon è mai mancato il tempismo politico: vicina ora al Pd ora alla sinistra di lotta,serviva, poi la virata grillina nel 2018, giusto per le trionfali elezioni politiche, e un brusco riavvicinamento ai progressisti tornati, guarda caso, al governo. Insomma: che noia. Raiuno ha mandato in onda le repliche "sintetizzate" di Uno due tre Fiorella, lo show realizzato nel settembre 2017 e ricco di ospiti eccellenti, canzoni indimenticabili e sermoni decisamente evitabili. Su Twitter molti contestano questi scivoloni, e tra questi anche Vittorio, che seduto davanti alla tv in questo ultimo sabato pre-Fase 2 sentenzia, lapidario sulle doti da conduttrice dellante romana: "Fiorellainparla annoia". Come dire, nomen omen?

Castruccio64 : RT @vfeltri: Fiorella Mannoia quando canta incanta, quando parla annoia. - emanuelino10 : RT @Annalisa3073: “Persino il mare sembra senza limiti. Eppure canta solo quando li trova: infrangendosi sulla chiglia diventa schiuma; spe… - AnnaRDelorenzo : RT @Annalisa3073: “Persino il mare sembra senza limiti. Eppure canta solo quando li trova: infrangendosi sulla chiglia diventa schiuma; spe… - Noovyis : ('Quando canta, incanta. Ma quando....'. Ciao ciao Mannoia: Feltri dal divano di casa, una sentenza senza ritorno)… - portamiconte__ : Raga ma perché durante il concerto dicevo 'ma quando canta tutto questo sei tu ohhh?' E NIENTE SONO SOTTO MILLE TRENI. -

