Pellezzano | il sindaco Morra dalla parte dei docenti licenziati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono circa 250 iinteressaticancellazione delle graduatorie ed il licenziamento dopo una sentenza del Consiglio di Stato contro la quale si schiera anche ildiFrancesco. La sentenza emanata a novembre dello scorso anno, non passata in giudicato, ha stabilito la cancellazione di questidalle graduatorie, con ricadute drammatiche per molte famiglie, tra cui 166 Campani, molti salernitani e qualche cittadino di, che ora rischiano la perdita del posto di lavoro. Sulla vicenda dovrà pronunciarsi la Cassazione, dopo che ihanno impugnato il provvedimento, per alcuni profili di nullità che presenta. Ihanno evidenziato di fatto, il superamento del concorso 2016, ultimo selettivo, come certificato dalle commissioni concorsuali MIUR appositamente predisposte, che ha dimostrato il ...