Niente fiori per Venturini, a 50 anni dalla morte. La prefettura nega l'omaggio all'operaio missino ucciso

Anche la memoria di Ugo Venturini subisce la stessa sorte di Sergio Ramelli. Vietata la commemorazione. Nemmeno una corona di fiori per l'operaio genovese, morto il Primo maggio di 50 anni fa. Lo denuncia il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Sergio Gambino. "Dispiace tanto il fatto che oggi, nonostante una formale richiesta, sia stato negato dalla prefettura a due persone di poter deporre una corona. A ricordo di questo tragico evento". Per la cronaca lo stesso è accaduto a Milano, dove sono stati multati alcuni ragazzi che, con mascherine e a debita distanza, ha portato dei fiori nel luogo dove venne ucciso Sergio Ramelli. Per mano dell'Autonomia operaia.

Vietata la commemorazione di Venturini

"Il primo maggio di 50 anni fa moriva dopo una lunga agonia Ugo Venturini. Militante del Msi", ricordava Gambino ieri.

