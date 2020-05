La ripartenza di Fincantieri, tra sfruttamento e subappalti (Di sabato 2 maggio 2020) Riapre un pezzo alla volta il cantiere di Monfalcone. Dopo la chiusura di marzo ed una parziale apertura il 20 aprile si conta di arrivare a pieno regime nella seconda metà di maggio. Lunedì, dopo un centinaio di lavoratori diretti, tornano a lavorare anche le ditte in appalto con residenza regionale. Testati intanto i protocolli anti covid-19: mascherine, termoscanner, percorsi obbligati. Secondo Fincantieri tutto ok: i distanziamenti ci sono, le navi da costruire anche. Lunedì, tuttavia, gli operai autorizzati saranno … Continua L'articolo La ripartenza di Fincantieri, tra sfruttamento e subappalti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 maggio 2020) Riapre un pezzo alla volta il cantiere di Monfalcone. Dopo la chiusura di marzo ed una parziale apertura il 20 aprile si conta di arrivare a pieno regime nella seconda metà di maggio. Lunedì, dopo un centinaio di lavoratori diretti, tornano a lavorare anche le ditte in appalto con residenza regionale. Testati intanto i protocolli anti covid-19: mascherine, termoscanner, percorsi obbligati. Secondotutto ok: i distanziamenti ci sono, le navi da costruire anche. Lunedì, tuttavia, gli operai autorizzati saranno … Continua L'articolo Ladi, traproviene da il manifesto.

Dall'industria ai servizi: l’economia del nostro Paese, e quindi anche della nostra regione, si rimette in moto. La parte probabilmente più consistente della produzione lo farà lunedì 4 maggio, mentre ...

Fase 2, sicurezza nelle fabbriche tra separè ed entrate a scaglioni

GENOVA - Sicurezza nelle grandi aziende alla sfida della 'fase 2'. Ne parlano i rappresentanti di fabbrica di tre grandi stabilimenti storici a Genova: Giorgio Siri per Fincantieri a Sestri Ponente, N ...

