Fase 2 | il Sud riparte per ultimo | più della metà degli over 50 e pochi giovani | le

Leggi su open.online

(Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Lanza dopo l’emergenza da Coronavirus, ha privilegiato di gran lunga i lavoratori dell’industria e ha guardato ben poco alle fasce territoriali o di età. I consulenti del lavoro, in uno studio basato sui microdati Istat, sintetizzano la situazione che si verificherà a partire da lunedì. E che, almeno stando a questi numeri, appare in contrasto con i principi teoricamente seguiti per organizzare ladue. Come si legge nel report, a tornare al lavoro saranno soprattutto gli uomini (sebbene la percentuale di malati Covid con sintomi gravi sia inferiore tra le donne) e lo faranno in buona parte gli50 che lavorano nel Nord Italia. In numeri assoluti timbreranno il cartellino soprattutto i dipendenti tra i 40 e i 49 anni, ma se si guarda alle percentuali, lanza coinvolge il 70% ...