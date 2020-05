F1, i Mondiali della Ferrari: Phil Hill e il triste dominio del 1961, segnato dalla morte di Von Trips (Di sabato 2 maggio 2020) Il quinto titolo mondiale piloti ottenuto dalla Ferrari è quello conquistato nel 1961 da Phil Hill. L’annata, dominata in lungo e in largo dalle monoposto del Cavallino Rampante, è purtroppo tristemente entrata nella storia a causa della morte di Wolfgang Von Trips e di 13 spettatori nel più sanguinoso incidente nella storia della Formula 1. Andiamo a ripercorrere i fatti di quella stagione. Il 1961 è l’anno di una rivoluzione regolamentare. Infatti la cilindrata massima dei motori viene ridotta da 2.500 a 1.500 cm3. Inoltre, per la prima volta nella storia, le monoposto devono rispettare un limite minimo di peso (all’epoca pari a 450 kg). Dunque non è affatto sorprendente che i valori in campo vengano completamente stravolti rispetto al precedente biennio, dominato da Jack Brabham a bordo della Cooper-Climax a motore posteriore, una ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Paula Wiesinger - il primo oro azzurro della storia ai Mondiali. Una pioniera della discesa libera

L’Italia è grande : Paula Wiesinger - il primo oro azzurro della storia ai Mondiali. Una pioniera della discesa libera

Mondiali ’90 - l’arbitro della finale : «Maradona una delle persone peggiori» (Di sabato 2 maggio 2020) Il quinto titolo mondiale piloti ottenutoè quello conquistato nelda. L’annata, dominata in lungo e in largo dalle monoposto del Cavallino Rampante, è purtroppomente entrata nella storia a causadi Wolfgang Von Trips e di 13 spettatori nel più sanguinoso incidente nella storiaFormula 1. Andiamo a ripercorrere i fatti di quella stagione. Ilè l’anno di una rivoluzione regolamentare. Infatti la cilindrata massima dei motori viene ridotta da 2.500 a 1.500 cm3. Inoltre, per la prima volta nella storia, le monoposto devono rispettare un limite minimo di peso (all’epoca pari a 450 kg). Dunque non è affatto sorprendente che i valori in campo vengano completamente stravolti rispetto al precedente biennio, dominato da Jack Brabham a bordoCooper-Climax a motore posteriore, una ...

Vivo_Azzurro : Buon compleanno a Giuseppe #Dossena che compie 6??2?? anni! L'articolo ???? - HaruhiBlack : @Corriere La famosissima e celeberrima nazionale maschile statunitense, con i suoi fortissimi giocatori, effettivam… - sb2eCYpymkfAisH : @DAVIDPARENZO La storia della cattura di quel represso pezzente a Baires è quasi più arrapante di Cicciolina e Moan… - brunetto_andrea : All' inizio della pandemia o poco prima, una notizia di 30 secondi su tgcom24, fece vedere Mr.Rockfeller in seduta… - Max52220709 : @sonia172505 @Stevegerr1 Non solo. Hanno contribuito alla vittoria della 1ª guerra mondiale. Il buzzurro ci fa perd… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali della I giocatori più strani della storia dei Mondiali Sky Sport Governo, regioni e sindacato in rete oltre il lockdown

Videomanifestazione della Confial Nazionale per il primo maggio. È intervenuta la Ministra Teresa Bellanova. Un primo maggio diverso per come l’emergenza covid imponeva, ma con al centro il lavoro e l ...

Il coronavirus ferma lo sport: la giornata LIVE

I casi di positività al coronavirus degli atleti e le varie restrizioni nazionali hanno portato al rinvio delle competizioni sportive, Europei di calcio e Olimpiade di Tokyo comprese. Ecco le notizie ...

Videomanifestazione della Confial Nazionale per il primo maggio. È intervenuta la Ministra Teresa Bellanova. Un primo maggio diverso per come l’emergenza covid imponeva, ma con al centro il lavoro e l ...I casi di positività al coronavirus degli atleti e le varie restrizioni nazionali hanno portato al rinvio delle competizioni sportive, Europei di calcio e Olimpiade di Tokyo comprese. Ecco le notizie ...