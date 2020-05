Eroi dimenticati | Carlo Freguglia | il comandante filologo del Monte Ermada

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag – Passeggiando per la suggestiva città di Ivrea è possibile imbattersi in una piazza molto particolare. Una piazza non centrale, un po’ brulla si potrebbe dire adattando un termine puramente legato alla vegetazione ad una costruzione in cemento. La piazza è dedicata a, un giovanissimo soldato ed eroe di quella città che l’ha voluto onorare in questa maniera. Studente, avvocato,Non si può affermare più di tanto sulla figura diin quanto i dati in nostro possesso sono irrisori. Certamente, si sa che l’eroe di guerra nacque nel comune torinese il 18 aprile 1890 e che si laureò in legge all’Università di Parma nel 1912. Il nome disi ritrova anche tra le liste degli iscritti all’albo degli avvocati di Torino ed, infine, in un ...