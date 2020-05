David Beckham | salto nel passato | compie 45 anni e si regala un cambio look drastico

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 maggio 2020) Altro giorno di festa a casa. Dopo aver celebrato il compleanno di Victoria, che il 17 aprile ha spento 46 candeline, ora tocca al capofamiglia: il 2 maggio il mitico45. Anche per lui, naturalmente, sarà un compleanno diverso, con festeggiamenti casalinghi. Proprio come accaduto in occasione del giorno speciale della ex Posh Spice e oggi stilista di grande successo. Per rendere comunque indimenticabile il traguardo delle 46 candeline, la stilista ha trasferito la festa sui social con una diretta Instagram affidata al dj Fat Tony eto ai fan anche scatti inediti di quando era una bambina e, di sicuro, non poteva nemmeno immaginare che un giorno sarebbe diventata così famosa. Ha raccolto in un post alcune foto che la ritraggono piccola, al mare, in giardino e in piscina, ma sempre vestita di tutto punto. (Continua dopo la foto) A ...