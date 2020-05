Claudia Mori: «41 progetti bloccati da Rai Fiction. La mia casa di produzione a rischio chiusura» (Di sabato 2 maggio 2020) Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, attacca Rai Fiction, confidando di aver ricevuto solo rifiuti ai suoi progetti negli ultimi sette anni. In un’intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano”, la storica compagna del Molleggiato ha svelato di aver presentato ben 41 lavori a Rai Fiction tutti bocciati perché risultati non conformi alla linea editoriale dell’azienda. Un no dietro l’altro. A detta dell’imprenditrice le difficoltà di collaborare con Rai Fiction si sarebbero presentate dopo la nomina a direttrice di Eleonora Andreatta. La stessa Claudia Mori ha raccontato poi di essere seriamente intenzionata a chiudere la ‘Ciao Ragazzi’, sua nota casa di produzione. Claudia Mori: «41 progetti bloccati da Rai Fiction. La mia casa di produzione a rischio ... Leggi su urbanpost Un rifiuto dietro l’altro per Claudia Mori. Il brutto colpo per la moglie di Celentano : cosa è successo

