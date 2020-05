Chi è senza colpa su Rai 4 l’ultimo film con James Gandolfini domenica 3 maggio

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 2 maggio 2020) Chi èilstaserasu Rai 4, l’ultimodi. Trama e Trailer Tom Hardy, Noomi Rapace protagonisti di quello che rimarrà per sempre alla storia come l’ultimodimorto a Roma nel 2013 per un attacco di cuore, mentre era in procinto di andare al Festival di Taormina. Chi èè ilin onda staseraalle 21:20 su Rai 4. Il, diretto da Michael R. Roskam è scritto da Dennis Lehane sulla base di un suo racconto che poi ha trasformato nel romanzo The Drop ispirato anche al. A livello internazionale ilha incassato 18,6 milioni di dollari di cui 10 negli USA, in Italia l’incasso è stato di 112 mila euro. Chi è(The Drop) la trama delstasera su Rai 4 Bob Saginowski (Tom Hardy), è un ...