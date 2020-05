Che Tempo Che Fa domenica 3 maggio gli ospiti di Fabio Fazio (Di sabato 2 maggio 2020) Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio domenica 3 maggio su Rai 2 alle 19:40 e alle 21. Gli ospiti di Fabio Fazio: il Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege, il ministro Franceschini, Leo e Alessandro Gassman Nuovo appuntamento domenica 3 maggio su Rai 2 con Fabio Fazio e il racconto del dell’attualità, della quarantena e del presente dagli studi di Che Tempo Che Fa. Tutte le clip sono sempre disponibili sul sito di RaiPlay dove è possibile vedere live la puntata. Si parte come sempre con Che Tempo che Farà delle 19:40 e il classico Che Tempo che Fa, insieme a Fabio Fazio, Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto e gli ospiti fissi Gigi Marzullo, il Mago Forrest e Nino Frassica. Gli ospiti del 3 maggio su Rai 2 domenica 3 maggio in esclusiva a Che Tempo Che Fa ci sarà il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, dal 30 marzo 2020 a capo della ... Leggi su dituttounpop Vuelta a España 2020 : “Non abbiamo paura del maltempo anche a novembre. Verranno tanti campioni”

