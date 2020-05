Benji e Fede: chi sono, età, carriera, curiosità e vita privata (Di sabato 2 maggio 2020) Torna l’appuntamento con Verissimo-Le Storie. Nella puntata in onda oggi, sabato 2 maggio, Benji e Fede invieranno un video messaggio e racconteranno come stanno trascorrendo questi giorni di quarantena. Conosciamoli meglio… Benji e Fede: chi sono, età, carriera Benji e Fede si sono conosciuti attraverso Internet il 10 dicembre 2010: diventano inizialmente famosi su Youtube dove cantano cover di canzoni famose. sono entrambi originari di Modena. Nel 2014 si sono presentati alle selezioni delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, ma non sono stati accettati. Nel 2015 pubblicano il loro album di debutto intitolato 20.05: da lì hanno collezionato un successo dietro l’altro. Benji e Fede: la vita privata, gli amori Benjamin Mascolo (classe ’93) sta insieme a Bella Thorne, cantante e attrice americana. Federico Rossi( classe ’94), ... Leggi su ilcorrieredellacitta Benji e Fede - ecco perché si sono separati : il vero motivo

Benji e Fede : Bella e Paola influenti sulla separazione? Parlano i cantanti

