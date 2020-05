Apex Legends rivela il suo nuovo eroe | ecco la ladra assetata di vendetta Loba Andrade

Leggi su eurogamer

(Di sabato 2 maggio 2020) Nella giornata di oggi, Respawn ha svelato ilpersonaggio che entrerà a far parte del roster delle leggende giocabili in, il loro popolarissimo battle royale:, unadi.Il suo arrivo è stato, in un certo senso, anticipato dal reveal di un altro personaggio: se ben vi ricordate, il video che introduceva l'avvento di Revenant, l'ultimo personaggio giocabile aggiunto in, si concludeva con l'immagine di una bambina che piangeva la morte del padre, ucciso proprio dal robot assassino.Ebbene,non è altro che quella bambina, dopo 25 anni trascorsi a meditarenei confronti di Revenant. La sua storia è illustrata nell'ultimo video "Storie di Frontiera" disponibile qui di seguito, nel quale ammiriamo la sua crescita da orfana adi fama internazionale, sempre con lo scopo ultimo di ...