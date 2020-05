Xbox Series X verrà lanciata senza ritardi, ma i giochi rimangono un punto interrogativo per Phil Spencer (Di venerdì 1 maggio 2020) Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha commentato l'impatto che ha la pandemia da COVID-19 sullo sviluppo dei piani di Microsoft, soffermandosi soprattutto sull'uscita di Xbox Series X, la console next-gen in arrivo a fine anno.Durante un'intervista, Spencer ha dichiarato di essere sicuro che l'hardware Xbox Series X sarà in grado di uscire in tempo, ovvero durante le festività del 2020. Ovviamente afferma che c'è stato "un certo impatto sui programmi" per quanto riguarda la componente hardware, ma il suo team è stato in grado di superarli. Nel complesso, Spencer ha affermato che Microsoft è in linea con i programmi pianificati attorno alla console.Per quanto riguarda i giochi, tuttavia, questa è una storia diversa. Spencer ha affermato che la natura dello sviluppo di giochi su larga scala, che ora viene effettuato dagli studi attraverso il lavoro da ... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla girerà in 4K su Xbox Series X

